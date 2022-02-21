Dünyaya kazık çakmak deyiminin gerçeğe dönüştüğü kişiler için genellikle uzun yaşamalarının sırrı merak edilirken neler yaşadıkları da çokça araştırılır. Ayrıca bu kişinin hangi ülkede yaşadığı da araştırılan konular arasında yer alır. Bu kapsamda Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en yaşlı kişisi olarak yazdıran kişinin kim olduğu araştırılıyor. Peki Dünyanın en yaşlı insanı kim? Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka kimdir, nereli, nerede yaşıyor, kaç yaşında?

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI KİM?

Dünyanın en yaşlı insanı 2019'da Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Kane Tanaka'dır. 2021 yılında 118.yılını kutlayan Tanaka, hayatında birçok hastalıkla mücadele etmesine karşın yaşamamını sürdürmektedir.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI KANE TANAKA KİMDİR? NEREDE YAŞIYOR, KAÇ YAŞINDA,NERELİ?

Dünyanın en yaşı insanı olan Kane Tanaka, 2 Ocak 1903 tarihinde Japonya'da doğdu. 2021 yılında 118.yaşını kutlayan Tanaka, hayatı boyunca birkaç büyük hastalıklara göğüs gerdi. Kane Tanaka, 35 yaşındayken üvey kızı ile birlikte paratifo ateşine yakalandıktan sonra 45 yaşına geldiğinde ise pankreas kanseri ameliyatı geçirdi. Hastalık sürecini atlayan Kane Tanaka, son olarak 103 yaşında kalın bağırsak kanserine yakalandı ve ameliyat oldu.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda olimpiyat meşalesini tutması beklenen Tanaka, koronavirüs salgını nedeniyle meşaleyi taşımaktan vazgeçmiştir. 9 Mart 2019 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kişisi" ve "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kadını" olarak adını tarihe yazdıran Tanaka, 19 Eylül 2020 yılında Nabi Tajima'nın 117 yıl 260 günlük ölüm yaşını geçtikten sonra şimdiye kadar ki en uzun yaşayan Japon vatandaşı ve dünyanın en yaşlı üçüncü kişisi olarak rekor kırdı.