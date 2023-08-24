Dünyanın en zehirli örümceklerinden Argiope Lobata Gümüşhane'de ortaya çıktı

Dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olarak bilenen Argiope Lobata ismindeki örümcek Gümüşhane'ye bağlı ArzularKabaköy beldesinde ortaya çıktı. Esentepe mahallesi muhtarı Özgür Bayır tarafından fark edilen örümceği görenler kısa süreli panik yaşadı.

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Dünyanın en zehirli örümceklerinden Argiope Lobata Gümüşhane'de ortaya çıktı

Gümüşhane'de dünyada az rastlanan ve çok zehirli bir örümceklerinden biri ortaya çıktı.

Gümüşhane Merkeze bağlı ArzularKabaköy beldesinde daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, avını yakalayıp yiyen örümceğin o anlarını da şaşkınlıkla izledi.

TESADÜFEN FARKEDİLDİ

ArzularKabaköy Beldesi Esentepe Mahallesi muhtarı Özgür Bayır ve Sedat Çiftçioğlu tarafından bulunan örümcek, farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle tesadüfen fark edildi.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ ÖRÜMCEKLERİNDEN

Fotoğrafını çekerek internetten yaptıkları araştırmada örümceğin daha önce Gümüşhane bölgesinde çok görülmeyen ve dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu belirleyen Bayır ve Çiftçioğlu, örümceğin eşini bile yiyebilen bir tür olduğu fakat kolay kolay insanlara saldırmadığı, güçlü zehiriyle ağına takılan avını anında öldürebildiğini öğrendi.

ÖLÜMCÜL ZEHRİ ŞİFA DAĞITIYOR

Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken "argiope lobata" türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin "nörodejeneratif" hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi.

Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı buluyor.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden! Argiope Lobata Gümüşhane'de ortaya çıktı

Dünyanın en zehirli örümceklerinden! Argiope Lobata Gümüşhane'de ortaya çıktı

KAYNAK: İHA

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