Dünyaya korku salıyor! Türk İHA'ları ABD basınında panik yarattı: "Şimdi ne yapacağız?"

Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar büyük ses getirmeye devam ediyor. Savunma alanındaki teknolojik gelişmeleri ile dünya gündemine oturan Türkiye, İHA'lar ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin ürettiği Kargu-2 isimli kamikaze İHA'lar büyük beğeni toplarken, ABD basını haberi "Şimdi ne yapacağız?" başlığı ile servis etti.

Amerika'nın ünlü dergisi Foreign Policy'ye konu olan İHA'lar, terminatör filmlerine benzetildi. Kargu-2 hava aracıyla ilgili habere, "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?" başlığı atıldı. Daha önce BM raporuna da giren ve Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı kamikaze SİHA'lar, ABD medyasının gündeminde.

"İNSAN HEDEFLERİ TAKİP EDİYOR"

Kargu-2, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından geliştirildi. Mükemmel tasarımı ve etkin gücü ile övülen Kargu-2 isimli hava aracı, korku filmlerindeki araçlara benzetildi. Dünyaca ünlü film Terminatör'e hatırlatma yapılan haberde, şu ifadeler kullanıldı: "Popüler Terminatör filmlerinde, Arnold Schwarzeneger'in canlandırdığı bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek. Türklerin yeni ürettiği Kargu-2 dört pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor."

DÜŞÜK SES SEVİYESİ, GELİŞTİRİLMİŞ HEDEF ALGORİTMASI

Mükemmel özelliklerle donatılan Kargu-2, gerçekten de bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Bu insansız hava aracı düşük ses seviyesi ile dikkat çekiyor ve bunun yanı sıra geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip. Döner kanatlı kamikaze mini İHA, "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak da nitelendiriliyor. İlk olarak 2018 yılında güvenlik güçlerinin envanterine giren araç, daha sonra sahadan alınan bilgiler doğrultusunda çok daha yetenekli ve etkili olarak geliştirildi. Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip.