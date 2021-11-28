Dünyayı kasıp kavuracak yeni virüs varyantı Omicron (Nu) 8 ülkede tespit edildi! Diğerleri gibi değil, bilim insanlarının açıklamaları yürekleri ağızlara getirecek!

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsünün yeni varyantları dönem dönem haberlere konu olmaya devam ediyor. Son olarak ilk kez Güney Afrika'da görülen yeni tür Omicron varyantı toplamda 8 ülkede tespit edildi. Uzmanlar varyantın kısa süre içinde dünyaya yayılmasının an meselesi olduğuna da dikkat çekti. Omicron (Nu) varyantının tespit edilmesinin ardından Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdi.

VARYANT GÖRÜLEN KİŞİNİN ÇİFT DOZ AŞISI VARDI

Yeni varyantın bulaştığı kişide çift doz aşı olduğu görüldü. Bu sebeple tıpkı koronavirüs gibi bu virüs tipinden de rahat kurtulacağı söyleniyor.

İTALYA'DAN DA SEYAHAT YASAĞI GELDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün iki hafta içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'de yaşayanların veya tatil yapanların ülkeye girişini yasaklamıştı.

8 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

İlk önce Güney Afrika'da görülen varyantın korkutucu gelmesinde en büyük neden ise, şimdiye kadar 8 ülkeye yayılmış olması. Güney Afrika'nın ardından, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya’da tespit edilen varyant, insanlarda korkuya neden olurken, Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.

OMİCRON BELİRTİLERİ

Omicron varyantının belirtileri için henüz kesin tanılar koyulmadı ancak, bilim insanları tarafından yapılan açıklamada teşhis konulamayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradığı tahmin ediliyor.

İÇERİSİNDE 32 FARKLI MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması.