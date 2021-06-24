Dünyayı sarsan haber! Kanada'da korku filmlerini aratmayan olay! Yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu
Dünyayı sarsan haber! Kanada'da korku filmlerini aratmayan olay! Yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu
Kanada'da ortaya çıkan çocuk mezarları dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Dünyayı sarsan çocuk mezarları duyanların kanını donduruyor. Saskatchewan eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu.