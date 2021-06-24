Dünyayı sarsan haber! Kanada'da korku filmlerini aratmayan olay! Yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu Kanada'da ortaya çıkan çocuk mezarları dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Dünyayı sarsan çocuk mezarları duyanların kanını donduruyor. Saskatchewan eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu.

1 18 Dünyayı sarsan, duyanların kanını donduran çocuk mezarlığı şoku devam ediyor. Kanada'dan gelen haberle yeni çocuk mezarlarının bulunduğu açıklandı.