Dünyayı şaşkına çeviren olay! Raylara inen uçağa tren çarptı
Amerika Birleşik Devletleri'nde raylara inen bir uçağa tren çarptı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada pilotun saniyelerle kurtarıldığı belirtildi.
Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde meydana geldi. Cessna marka küçük uçak havalandıktan kısa bir süre sonra arızalandı. Pilot, uçağı arıza nedeniyle tren raylarına indirdi.
Polislerin pilotu uçaktan çıkarıp geriye çekilmesinin hemen ardından tren uçağa çarptı. Çarpmanın da etkisiyle uçak parçaları etrafa saçıldı.
YARALI PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunda kesik yaraları bulunan pilotun tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklara göre, trendeki yolcular kazayı yara almadan atlattı.
İşte o anlar: