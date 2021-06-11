Dünyayı şoke den siber saldırı! 26 milyondan fazla hesap çalındı

Dünyada siber saldırı şoku yaşanıyor. Apple, Amazon, Facebook ve Twitter gibi siteler de siber saldırıdan nasibini aldı. Birçok sosyal medya ve teknoloji devinin hedef alındığı siber saldırılarda 26 milyondan fazla hesap çalındı. Ayrıca 3.25 milyon Windows yazılımlı cihazda bulunan hesaplardan önemli bilgilerin ele geçirildiği belirtildi.

KULLACILARIN HESAP BİLGİLERİ ÇALINDI

Dünya genelinde uygulanan ve şok etkisi yaratan siber saldırılar günün erken saatlerinde başladı. Hackerlar tarafından Amazon, Apple ve Facebook gibi platformların da dahil olduğu teknoloji devleri saldırıların hedefi oldu. Kullanıcıların ödeme bilgileri de dahil olmak üzere tüm hesap bilgileri çalındı.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Kötü amaçlı yazılım saldırıları siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker tarafından ifşa edildi. Öte yandan Windows işletim sistemli bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı. Yaşanan siber saldırılara yönelik güvenlik uzmanları araştırma başlatırken, çalıntı kişisel bilgilerle dolu 1.2 terabaytlık bir veritabanının bulunduğunu belirtiliyor.

Saldırılarda hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter yer alıyor.