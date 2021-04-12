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  3. Dur ihtarına uymayan araç polis ekiplerini alarma geçirdi! Adıyaman’da hareketli anlar

Dur ihtarına uymayan araç polis ekiplerini alarma geçirdi! Adıyaman’da hareketli anlar

Adıyaman'da polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve içerisinde silah olduğu öğrenilen otomobil ekipleri harekete geçirdi. Polis ekipleri çatışma durumuna karşı elleri tetikte bekleyerek önlem aldı. Aracın köy yollarına girme ihtimaline karşı yolda da devriye görevi yapıldı ancak aracın izine ulaşılamadı.

Dur ihtarına uymayan araç polis ekiplerini alarma geçirdi! Adıyaman’da hareketli anlar

Adıyaman'da polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve içerisinde silah olduğu öğrenilen otomobil, emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarına silahla intihar edeceğini söyleyerek kent merkezinden Kahta ilçesine giden ve burada polis ekiplerini görünce yeniden Adıyaman merkeze doğru ilerleyen kişinin bulunduğu 34 plakalı otomobille ilgili ihbar alan polis ekipleri, şehirlerarası otogar önünde uygulama noktası oluşturdu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı uygulamada aracın kaçma ihtimaline karşı kapanla beklendi.

GEÇİŞLER TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Polis ekipleri çatışma durumuna karşı elleri tetikte bekleyerek önlem aldı. Polis ekipleri, yoldan geçen araçların geçişlerini ise tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Kahta ilçesinden Adıyaman merkeze doğru ilerlediği belirtilen aracın köy yollarına girme ihtimaline karşı yolda da devriye görevi yapıldı. Dakikalarca süren bekleme görevinde aracın izine rastlanmayınca polis ekipleri bulundukları yerden ayrıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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