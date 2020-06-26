Dur ihtarına uymayan gençten ilginç savunma: ''Polisin el salladığını düşündüm''

Antalya'dan satın aldığı otomobille İstanbul'a dönüş yaparken polisin 'dur' ihtarına uymayarak yola devam eden 22 yaşındaki bir kişi Burdur'un Bucak ilçesinde durduruldu. Polise verdiği ifade de kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen kişi "Hatalıyım, özür dilerim" dedi.

Antalya'dan aldığı motorsikletle seyir halindeyken Bucak'ın İnsuyu mevkisindeki polis ekiplerince durdurulmak istenen 22 yaşlarındaki Mehmet Efe Öney, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Burdur girişi Antalya Kavşağı'nda durdurulan Öney, trafik polisinin 'dur' işaretini motorun süratinden dolayı fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Yapılmaması gereken bir şeydi" dedi.

Öney'e, motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi.

