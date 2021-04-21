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Durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekiplerinin tarafından sokağa çıkma yasakları kapsamında yapılan kontrollerde şüphelenerek durdurdukları araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince içerisinde H.G. ve H.T. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Saygılar Mahallesi Saygılar Caddesinde durduruldu. Şahısların üstlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada, 4 adet ecstasy hap ve 2,5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden H.G. ile H.T. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilirken, şahıslar hakkında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadıklarından dolayı da para cezası kesildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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