Durian Meyvesi nedir, neye iyi gelir, nasıl bir şeydir, hangi ülkenin, yemek neden yasak?

İstanbul'dan Barselona'ya hareket eden uçakta sensörler uyarı verince havada korku dolu dakikalar yaşanmasında neden olan Gündeydoğu Asya'ya özgü "durain" tropikal meyvesini ismini duyanlar Durian Meyvesi nedir, neye iyi gelir, nasıl bir şeydir, hangi ülkenin, yemek neden yasak? araştırmaya başladı. İşte detaylar.

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Durian Meyvesi nedir, neye iyi gelir, nasıl bir şeydir, hangi ülkenin, yemek neden yasak? 1

Güneydoğu Asya'ya da yetişen, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler'in vazgeçilmezi olan Durain meyvesi uçakta paniğe neden oldu. Türk Hava Yollarının ( THY) İstanbul-Barselona seferini yapan TK 1855 sefer sayılı tarifeli uçağı, kargo bölümünde bulunan tropikal "durian" meyvesinin yaydığı kötü koku nedeniyle sensörlerin çalışmasına neden olması ve THY uçağı tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş yapması üzerine, Gündeydoğu Asya'ya özgü "durain" tropikal meyvesini ismini duyanlar Durian Meyvesi nedir, neye iyi gelir, nasıl bir şeydir, hangi ülkenin, yemek neden yasak? araştırmaya başladı. İşte detaylar.

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