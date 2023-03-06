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Durian Meyvesi nedir, neye iyi gelir, nasıl bir şeydir, hangi ülkenin, yemek neden yasak?
İstanbul'dan Barselona'ya hareket eden uçakta sensörler uyarı verince havada korku dolu dakikalar yaşanmasında neden olan Gündeydoğu Asya'ya özgü "durain" tropikal meyvesini ismini duyanlar Durian Meyvesi nedir, neye iyi gelir, nasıl bir şeydir, hangi ülkenin, yemek neden yasak? araştırmaya başladı. İşte detaylar.
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