Duruşmadan çıkan genç avukat, canına kıydı "Ben artık dayanamıyorum"

Kastamonu'da meydana gelen olayda genç avukat canına kıydı. Avukatın ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğarken, ardında bıraktığı not dikkat çekti.

"BEN ARTIK DAYANAMIYORUM"

Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra evine dönen Gizem Saraçoğlu, evinin banyosunda kendini tavana asarak yaşamına son verdi. Saraçoğlu'nun ölmeden önce "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

ANNESİ KIZININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Gizem Saraçoğlu, Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatıydı. Duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi Avniye Saraçoğlu ile beraber yaşadığı evine gitti. Kızının uzun süre içeriden çıkmamasından şüphelenen anne, içeriye girdiğinde yürek yakan manzara ile karşılaştı. Kızının banyoda tavana iple asılı bulan annesi, komşularından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Gizem Saraçoğlu'nun öldüğü belirlendi.

ADLİYEDE GIYABİ CENAZE TÖRENİ

Saraçağlu'nun cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından bugün Araç ilçesinde toprağa verildi. Kastamonu Adliyesi'nde gıyabi tören düzenlendi. Törene Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ve meslektaşları katıldı.

"YAŞADIĞIMIZ ÜZÜNTÜ TARİFSİZ"

Baro Başkanı Özgür Demir, "Hayatta tarif edilemeyen acılar vardır. Bu da onlardan biri. Aramıza dahil olduğu 2 yıllık dönemde son derece tüm meslektaşlarımızla iyi ilişkiler geliştiren bir arkadaşımızdı. Güler yüzlü arkadaşımızı kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz" dedi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan da "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Avukat Hanım gencecik bir meslektaşımızdı. Allah ailesine sabır versin" ifadesini kullandı.