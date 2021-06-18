Beyzbol sopalı saldırıya uğramıştı! Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hastaneye kaldırıldı!Onul isminin anlamı nedir, Onul ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oğuş isminin anlamı nedir, Oğuş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İzgü isminin anlamı nedir, İzgü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ülgü isminin anlamı nedir, Ülgü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nuri isminin anlamı nedir, Nuri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Köylülerin korkulu rüyası oldu! Mezarları kazıp ceset yiyen ayı tekrar ortaya çıktı!Öğür isminin anlamı nedir, Öğür ne demektir? Kuranda geçiyor mu?On Numara çekiliş sonuçları 18 Haziran 2021 (MPİ)İkbale isminin anlamı nedir, İkbale ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. DUS ek yerleştirme sonuç öğrenme ekranı: 2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

DUS ek yerleştirme sonuç öğrenme ekranı: 2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

ÖSYM, 08 – 14 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

DUS ek yerleştirme sonuç öğrenme ekranı: 2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Merakla beklenen 2020-DUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM sistemi üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 18 Haziran 2021 tarihinde saat 16.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.'' denildi. 

2020-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI

2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için TIKLAYINIZ

2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU) için TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT