DUS ek yerleştirme sonuç öğrenme ekranı: 2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Merakla beklenen 2020-DUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM sistemi üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 18 Haziran 2021 tarihinde saat 16.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.'' denildi.

2020-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI

2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için TIKLAYINIZ

2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU) için TIKLAYINIZ