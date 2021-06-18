DUS ek yerleştirme sonuç öğrenme ekranı: 2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
ÖSYM, 08 – 14 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Merakla beklenen 2020-DUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM sistemi üzerinden erişime açıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 18 Haziran 2021 tarihinde saat 16.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.'' denildi.
2020-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI
2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için TIKLAYINIZ
2020-DUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU) için TIKLAYINIZ