Duyarsız sürücü pes dedirtti! Ambulansa yol vermedi, sürücüler tepki gösterdi

Alınan bilgilere göre olay saat 17.15 sularında meydana geldi. Bir kişinin epilepsi nöbetçi geçirdiği bilgisini alan 122 Acil Sağlık ekipleri Kızıltepe Yenikent Mahallesi’ne gitmek için yola çıktı. Ambulans Mardin Caddesi’nde üzerinde seyir halindeyken vakaya yetişmek için sirenleri çalıp yoluna devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın sürücüsü sirene rağmen ambulansa yol vermedi. Diğer sürücüler, yol vermeyen sürücüsünün duyarsız hareketine tepki gösterdi.

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EKİPLER ANONSLA YOL İSTEDİ

Ambulanstan ‘sağa yanaş, hastaya gidiyorum’ şeklinde anons yaparak sürücüden yolu açmaların istedi.

YOL VERMEDİ

İddiaya göre sürücü sağ şerit açık olmasına rağmen sürücüye yol vermedi. Yaklaşık 1 dakika yolun açılması için çabalayan ekipler gecikmeli de olsa vaka yerine ulaşabildi.