Duyguların oluşturduğu boşluğu yemek ile mi dolduruyorsunuz? İşte duygusal yeme bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenler Kötü hissettiğinizde veya başka bir şekilde üzgün olduğunuzda, kendinizi yemek sipariş ederken ya da buzdolabının önünde yiyecek bir şeyler ararken mi buluyorsunuz? Sizin de duygusal yeme bozukluğunuz olabilir. Duygusal yeme bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için derlerdik...

1 9 İçinizde, yoğun duygularınızın ardında kalan boşlukları yemek ile doldurma isteği varsa ya da kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda sürekli yiyecek bir şeyler arıyorsanız, duygusal yeme bozukluğuna sahip olabilirsiniz.