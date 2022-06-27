Duyguların oluşturduğu boşluğu yemek ile mi dolduruyorsunuz? İşte duygusal yeme bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenler
Duyguların oluşturduğu boşluğu yemek ile mi dolduruyorsunuz? İşte duygusal yeme bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenler
Kötü hissettiğinizde veya başka bir şekilde üzgün olduğunuzda, kendinizi yemek sipariş ederken ya da buzdolabının önünde yiyecek bir şeyler ararken mi buluyorsunuz? Sizin de duygusal yeme bozukluğunuz olabilir. Duygusal yeme bozukluğu hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için derlerdik...