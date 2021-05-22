Geçen cuma namazında gerçekleştirdiği konuşmasında Selanikli göçmenler hakkında, "Yüzde 90'ı Sabetayist. Aslında Müslüman değil" diyen Şaban Soytekinoğlu'nun bu sözleri tepki çekti. Vatandaşlar, Şaban Soytekinoğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Düzce Akçakoca müftüsü kimdir? Şaban Soytekinoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ? haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

DÜZCE AKÇAKOCA MÜFTÜSÜ KİMDİR?

Batı Karadeniz'e bağlı olan Akçakoca, Düzce'nin ilçesidir. Akçakoca müftüsü (il ve ilçelerde din ilişlerini yürütmekle görevli olan kişi) Şaban Soytekinoğlu'dur.

ŞABAN SOYTEKİNOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun hayatı hakkında internet üzerinde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

Camide verdiği vaaz ile gündeme gelen Soytekinoğlu, "Selanik Göçmenlerinin yüzde 90’ı için ateist" diyerek cemaatin camiyi terk etmesine neden oldu. O anlar camide bulunan bir kişi tarafından kayda alındı.