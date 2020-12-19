Düzce Spor 1 - 2 68 Aksaray Belediye Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Düzce Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Düzce Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Düzce Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Düzce Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Düzce Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Düzce 18 Temmuz



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:00



Düzce Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri

Deniz Sercan Akgül(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Harun Reşit Güngör(2. Yardımcı Hakem), Hızır Kurt(dördüncü Hakem)

Düzce Spor İlk 11

98. Orhan Erdoğan, 27. Mutlu Güler, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 40. Oğulcan Şahin, 7. Metin Sevinç, 6. Osman Boz, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin



Yedekler

1. Furkan Kaçar, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 18. Batuhan Tekin, 61. Furkan Sakı, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet, 19. Muhammet Ensar Uzun



Teknik Sorumlu

Mustafa Kemal Kılıç

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım



Yedekler

25. Ömer Eleler, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 27. Ahmet Can Arık, 88. Burak Emre Kayan



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 13 8 3 2 18 8 27 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 14 8 1 5 16 12 25 4 3 Bursa Yıldırımspor 12 7 2 3 18 7 23 11 4 Adıyaman 1954 SK 12 5 6 1 15 10 21 5 5 52 Orduspor FK 13 4 7 2 19 11 19 8 6 Düzcespor 12 5 4 3 18 15 19 3 7 Bayrampaşa 12 5 3 4 25 16 18 9 8 Alanya Kestelspor 13 5 3 5 20 18 18 2 9 Siirt İl Özel İdare 13 4 5 4 11 18 17 -7 10 Bergama Belediyespor 10 4 4 2 13 13 16 0 11 Modafen 13 4 2 7 11 14 14 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 10 3 3 4 16 20 12 -4 13 Karaköprü Belediyespor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Silivrispor 12 2 5 5 10 19 11 -9 15 Muğlaspor 11 1 5 5 7 12 8 -5 16 Sultanbeyli Bld. 13 2 2 9 7 19 8 -12 17 Kozan Spor FK 10 1 4 5 5 11 7 -6

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