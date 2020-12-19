Düzce Spor 1 - 2 68 Aksaray Belediye Spor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Düzce Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Düzce Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Düzce Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Düzce Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Düzce Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
Düzce Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00
Düzce Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri
Deniz Sercan Akgül(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Harun Reşit Güngör(2. Yardımcı Hakem), Hızır Kurt(dördüncü Hakem)
Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 27. Mutlu Güler, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 40. Oğulcan Şahin, 7. Metin Sevinç, 6. Osman Boz, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin
Yedekler
1. Furkan Kaçar, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 18. Batuhan Tekin, 61. Furkan Sakı, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet, 19. Muhammet Ensar Uzun
Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç
68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım
Yedekler
25. Ömer Eleler, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 27. Ahmet Can Arık, 88. Burak Emre Kayan
Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|27
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|25
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|23
|11
|4
|Adıyaman 1954 SK
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|21
|5
|5
|52 Orduspor FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|19
|8
|6
|Düzcespor
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|19
|3
|7
|Bayrampaşa
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|18
|9
|8
|Alanya Kestelspor
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|18
|2
|9
|Siirt İl Özel İdare
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|17
|-7
|10
|Bergama Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|16
|0
|11
|Modafen
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|12
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Silivrispor
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|11
|-9
|15
|Muğlaspor
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|8
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|8
|-12
|17
|Kozan Spor FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|7
|-6
Fikstür
|19.12.2020
|Alanya Kestelspor
|5-0
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|Kozan Spor FK
|19.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Modafen
|19.12.2020
|52 Orduspor FK
|3-0
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19.12.2020
|Silivrispor
|1-1
|Adıyaman 1954 SK
|19.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Muğlaspor
|19.12.2020
|Kestelspor
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|3-5
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19.12.2020
|Düzcespor
|1-2
|68 Aksaray Belediyespor