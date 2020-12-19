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  3. Düzce Spor 1 - 2 68 Aksaray Belediye Spor | Maç özeti ve Sonucu

Düzce Spor 1 - 2 68 Aksaray Belediye Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Düzce Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Düzce Spor 1 - 2 68 Aksaray Belediye Spor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Düzce Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Düzce Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Düzce Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Düzce Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

Düzce Spor  68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00

Düzce Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri
Deniz Sercan Akgül(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Harun Reşit Güngör(2. Yardımcı Hakem), Hızır Kurt(dördüncü Hakem)

Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 27. Mutlu Güler, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 40. Oğulcan Şahin, 7. Metin Sevinç, 6. Osman Boz, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin

Yedekler
1. Furkan Kaçar, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 18. Batuhan Tekin, 61. Furkan Sakı, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet, 19. Muhammet Ensar Uzun

Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım

Yedekler
25. Ömer Eleler, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 27. Ahmet Can Arık, 88. Burak Emre Kayan

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor138321882710
21954 Kelkit Bld.Spor148151612254
3Bursa Yıldırımspor127231872311
4Adıyaman 1954 SK125611510215
552 Orduspor FK134721911198
6Düzcespor125431815193
7Bayrampaşa125342516189
8Alanya Kestelspor135352018182
9Siirt İl Özel İdare13454111817-7
10Bergama Belediyespor104421313160
11Modafen13427111414-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor10334162012-4
13Karaköprü Belediyespor11335121812-6
14Silivrispor12255101911-9
15Muğlaspor111557128-5
16Sultanbeyli Bld.132297198-12
17Kozan Spor FK101455117-6

Fikstür

19.12.2020Alanya Kestelspor5-0Bergama Belediyespor
19.12.2020Siirt İl Özel İdare0-0Kozan Spor FK
19.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Modafen
19.12.202052 Orduspor FK3-01954 Kelkit Bld.Spor
19.12.2020Silivrispor1-1Adıyaman 1954 SK
19.12.2020Bayrampaşa0-0Muğlaspor
19.12.2020Kestelspor Bergama Belediyespor
19.12.2020Karaköprü Belediyespor3-5Kırıkkale Büyük Anadoluspor
19.12.2020Düzcespor1-268 Aksaray Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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