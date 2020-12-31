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Düzce Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Düzce Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Düzce Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Düzce Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Düzce Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Düzce Spor sahasında Modafen ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Düzce Spor - Modafen maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

Düzce Spor  Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.12.2020 13:00

Düzce Spor Modafen Maçının Hakemleri
Gürkan Tanoğlu(hakem), İsmail Emre(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Bingöl(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)

DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
1. Furkan Kaçar, 81. Enver Ayyıldız, 28. Onur Demir, 6. Osman Boz, 40. Oğulcan Şahin, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 20. Barış Bozdilki, 27. Mutlu Güler, 9. Malik Karaahmet

Yedekler
98. Orhan Erdoğan, 15. Abdullah Karmil, 3. Hazar Can Gençtürk, 66. Kerem Göcen, 45. Emrullah Öz, 19. Muhammet Ensar Uzun, 77. Muhammed Emir Yıldırım
 

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 5. Hasan Ozan Girgin, 81. Emre Bayraktarbaşı, 98. Mert Yamak, 3. Hakan Özkan, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 34. Erdoğan Erdoğan, 20. Umut Uysal, 19. Onur Demir, 7. Yıldıray Koçal, 90. Enes Ata

Yedekler
16. Reşat Şen, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 11. Yunus Emre Kefeli, 25. Hakan Yağmurkaya, 23. Fevzi Can Bozkuş, 6. Ceyhun Yelkenci, 60. Koray Taslak

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor1593321103011
2Bursa Yıldırımspor149232392914
3Adıyaman 1954 SK157711811287
41954 Kelkit Bld.Spor159151813285
5Düzcespor157532317266
652 Orduspor FK155822213239
7Alanya Kestelspor155552119202
8Siirt İl Özel İdare15555121920-7
9Bayrampaşa145452518197
10Bergama Belediyespor13454161817-2
11Karaköprü Belediyespor14455162117-5
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor13445192316-4
13Modafen15438121715-5
14Kozan Spor FK1325691411-5
15Silivrispor13256102011-10
16Muğlaspor131577158-8
17Sultanbeyli Bld.1522118238-15

Fikstür

30.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Muğlaspor
30.12.202052 Orduspor FK1-1Bergama Belediyespor
30.12.2020Sultanbeyli Bld.0-268 Aksaray Belediyespor
30.12.2020Siirt İl Özel İdare1-0Silivrispor
30.12.2020Bayrampaşa0-0Adıyaman 1954 SK
30.12.2020Kestelspor Kırıkkale Büyük Anadoluspor
31.12.2020Karaköprü Belediyespor2-2Kozan Spor FK
31.12.2020Alanya Kestelspor0-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
31.12.2020Düzcespor2-0Modafen
Onur Çelik
Spor Editörü


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