Düzce Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Düzce Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Düzce Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Düzce Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Düzce Spor sahasında Modafen ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Düzce Spor - Modafen maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
Düzce Spor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.12.2020 13:00
Düzce Spor Modafen Maçının Hakemleri
Gürkan Tanoğlu(hakem), İsmail Emre(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Bingöl(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)
Düzce Spor İlk 11
1. Furkan Kaçar, 81. Enver Ayyıldız, 28. Onur Demir, 6. Osman Boz, 40. Oğulcan Şahin, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 20. Barış Bozdilki, 27. Mutlu Güler, 9. Malik Karaahmet
Yedekler
98. Orhan Erdoğan, 15. Abdullah Karmil, 3. Hazar Can Gençtürk, 66. Kerem Göcen, 45. Emrullah Öz, 19. Muhammet Ensar Uzun, 77. Muhammed Emir Yıldırım
Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 5. Hasan Ozan Girgin, 81. Emre Bayraktarbaşı, 98. Mert Yamak, 3. Hakan Özkan, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 34. Erdoğan Erdoğan, 20. Umut Uysal, 19. Onur Demir, 7. Yıldıray Koçal, 90. Enes Ata
Yedekler
16. Reşat Şen, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 11. Yunus Emre Kefeli, 25. Hakan Yağmurkaya, 23. Fevzi Can Bozkuş, 6. Ceyhun Yelkenci, 60. Koray Taslak
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|15
|9
|3
|3
|21
|10
|30
|11
|2
|Bursa Yıldırımspor
|14
|9
|2
|3
|23
|9
|29
|14
|3
|Adıyaman 1954 SK
|15
|7
|7
|1
|18
|11
|28
|7
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|15
|9
|1
|5
|18
|13
|28
|5
|5
|Düzcespor
|15
|7
|5
|3
|23
|17
|26
|6
|6
|52 Orduspor FK
|15
|5
|8
|2
|22
|13
|23
|9
|7
|Alanya Kestelspor
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|20
|2
|8
|Siirt İl Özel İdare
|15
|5
|5
|5
|12
|19
|20
|-7
|9
|Bayrampaşa
|14
|5
|4
|5
|25
|18
|19
|7
|10
|Bergama Belediyespor
|13
|4
|5
|4
|16
|18
|17
|-2
|11
|Karaköprü Belediyespor
|14
|4
|5
|5
|16
|21
|17
|-5
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|13
|4
|4
|5
|19
|23
|16
|-4
|13
|Modafen
|15
|4
|3
|8
|12
|17
|15
|-5
|14
|Kozan Spor FK
|13
|2
|5
|6
|9
|14
|11
|-5
|15
|Silivrispor
|13
|2
|5
|6
|10
|20
|11
|-10
|16
|Muğlaspor
|13
|1
|5
|7
|7
|15
|8
|-8
|17
|Sultanbeyli Bld.
|15
|2
|2
|11
|8
|23
|8
|-15
Fikstür
|30.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Muğlaspor
|30.12.2020
|52 Orduspor FK
|1-1
|Bergama Belediyespor
|30.12.2020
|Sultanbeyli Bld.
|0-2
|68 Aksaray Belediyespor
|30.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|1-0
|Silivrispor
|30.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Adıyaman 1954 SK
|30.12.2020
|Kestelspor
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|2-2
|Kozan Spor FK
|31.12.2020
|Alanya Kestelspor
|0-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31.12.2020
|Düzcespor
|2-0
|Modafen