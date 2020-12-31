Düzce Spor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Düzce Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Düzce Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 16. hafta maçında Düzce Spor sahasında Modafen ile 31.12.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Düzce Spor - Modafen maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi. Düzce Spor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Düzce 18 Temmuz - Düzce



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.12.2020 13:00



Düzce Spor Modafen Maçının Hakemleri

Gürkan Tanoğlu(hakem), İsmail Emre(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Bingöl(2. Yardımcı Hakem), Uğur Baydemir(dördüncü Hakem)

Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

1. Furkan Kaçar, 81. Enver Ayyıldız, 28. Onur Demir, 6. Osman Boz, 40. Oğulcan Şahin, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 20. Barış Bozdilki, 27. Mutlu Güler, 9. Malik Karaahmet



Yedekler

98. Orhan Erdoğan, 15. Abdullah Karmil, 3. Hazar Can Gençtürk, 66. Kerem Göcen, 45. Emrullah Öz, 19. Muhammet Ensar Uzun, 77. Muhammed Emir Yıldırım



Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 5. Hasan Ozan Girgin, 81. Emre Bayraktarbaşı, 98. Mert Yamak, 3. Hakan Özkan, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 34. Erdoğan Erdoğan, 20. Umut Uysal, 19. Onur Demir, 7. Yıldıray Koçal, 90. Enes Ata



Yedekler

16. Reşat Şen, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 11. Yunus Emre Kefeli, 25. Hakan Yağmurkaya, 23. Fevzi Can Bozkuş, 6. Ceyhun Yelkenci, 60. Koray Taslak



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 15 9 3 3 21 10 30 11 2 Bursa Yıldırımspor 14 9 2 3 23 9 29 14 3 Adıyaman 1954 SK 15 7 7 1 18 11 28 7 4 1954 Kelkit Bld.Spor 15 9 1 5 18 13 28 5 5 Düzcespor 15 7 5 3 23 17 26 6 6 52 Orduspor FK 15 5 8 2 22 13 23 9 7 Alanya Kestelspor 15 5 5 5 21 19 20 2 8 Siirt İl Özel İdare 15 5 5 5 12 19 20 -7 9 Bayrampaşa 14 5 4 5 25 18 19 7 10 Bergama Belediyespor 13 4 5 4 16 18 17 -2 11 Karaköprü Belediyespor 14 4 5 5 16 21 17 -5 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 13 4 4 5 19 23 16 -4 13 Modafen 15 4 3 8 12 17 15 -5 14 Kozan Spor FK 13 2 5 6 9 14 11 -5 15 Silivrispor 13 2 5 6 10 20 11 -10 16 Muğlaspor 13 1 5 7 7 15 8 -8 17 Sultanbeyli Bld. 15 2 2 11 8 23 8 -15

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