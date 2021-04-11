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  3. Düzce’de 3 saat aralıksız yağmur yağdı: Metrekareye 36 kilogram yağış düştü

Düzce’de 3 saat aralıksız yağmur yağdı: Metrekareye 36 kilogram yağış düştü

Düzce'de 3 saat aralıksız yağan yağmur sonrasında metrekareye 35.9 kilogram yağış düştü.

Düzce’de 3 saat aralıksız yağmur yağdı: Metrekareye 36 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için "Sarı Kod" uyarısının verilmesinin ardından 2 gündür aralıklarla il geneline yağmur yağdı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmurda, 3 saatte metrekareye 35,9 kilogram yağış düştü. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Korona virüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kalırken, marketlere alışveriş yapmaya gidenler yağışa karşı önlemlerini alarak sokağa çıktı.

Öte yandan, Düzce'nin Yığılca ilçesi Türkiye'de en çok yağış alan yerlerden birisi oldu. Meteoroloji Düzce Bölge Müdürlüğü ise Düzce'de herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması adına yağışları anbean takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düzce’de 3 saat aralıksız yağmur yağdı: Metrekareye36 kilogram yağış düştü

Düzce’de 3 saat aralıksız yağmur yağdı: Metrekareye36 kilogram yağış düştü

Düzce’de 3 saat aralıksız yağmur yağdı: Metrekareye36 kilogram yağış düştü

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