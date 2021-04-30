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Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastanelik oldu

Düzce'nin Çilimli ilçesinde arıcılık yapan Barış Birinci kovanlara bakım yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde arıcılık yapan Barış Birinci (52), bahçesindeki arı kovanlarının bakımını gerçekleştirmek istedi.

Birinci, kovandan çıkarmaya çalıştığı arıların aniden üzerine gelmesiyle kaçmaya başladı. Uzun süre arılardan kurtulmaya çalışan Birinci, sığındığı ağacın altında baygınlık geçirdi.

Sesleri duyan yakınları tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Birinci'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavisi devam eden Birinci'yi çok sayıda arının soktuğu öğrenildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Düzce'de arıların saldırısına uğrayan kişi hastanelik oldu

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