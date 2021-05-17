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Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

İlkbaharın kendini göstermesiyle Düzce'deki tarlalarda gelincik çiçeği eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

İlkbaharın kendini göstermesiyle kentte nadasa bırakılan tarlalarda doğal olarak yetişen gelincikler, kırmızı görüntüsüyle doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor.

Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, tarla ve bahçeleri renklendiriyor.

Kentin hemen her noktasında özellikle nadasa bırakılan buğday ve arpa tarlalarında açan gelicik çiçekleri, bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgeyi sık sık ziyaret eden fotoğraf meraklıları, en iyi kareyi yakalayabilmek için çalışıyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

Düzce'de gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya boyadı!

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