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  3. Düzce'de halk otobüsü yandı

Düzce'de halk otobüsü yandı

Düzcede, motoru tutuşan halk otobüsü alevlere teslim oldu. Otobüsten hızlıca yolcular tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.
16 Kasım 2019 Cumartesi 17:32

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