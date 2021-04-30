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  3. Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü EDS direğine çarptı!

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü EDS direğine çarptı!

Düzce'de tam kapanmada denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kamyonetiyle Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak yaralandı.

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü EDS direğine çarptı!

Alınan bilgiye göre, R.Ç'nin kullandığı nakliye firmasına ait 81 ABK 808 plakalı kamyonet, Saatçigil Caddesi'ndeki uygulama noktasına girmeyerek yoluna devam etti.

Caddede hızla ilerleyen kamyonet, EDS direğine çarptı.

Araçtan polis ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücüye ilgili kanun maddesi gereğince ceza yazılacağı belirtildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü EDS direğine çarptı!

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü EDS direğine çarptı!

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü EDS direğine çarptı!

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü EDS direğine çarptı!

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