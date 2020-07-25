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Düzce'de serinlemek için girdiği denizde boğulmaktan kıl payı kurtuldu!

Düzce'de 17 yaşındaki bir fındık işçisi serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine fındık işçisi, denizden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de serinlemek için girdiği denizde boğulmaktan kıl payı kurtuldu!

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Melenağzı bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir fındık işçisi girdiği denizde serinlemek isterken boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Denizdeki çırpınan genci gören vatandaşların müdahalesinin ardından genç, denizden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak’tan fındık toplamak için Akçakoca’ya gelen 17 yaşındaki Vedat K. isimli fındık işçisi, serinlemek için akşam saatlerinden Melenağzı mevkiinde denize girdi. Denizin dalgalı olması nedeniyle dalgalara kapılan Vedat K., bir süre denizde kurtulmak için çırpındıktan sonra yorularak hareketsiz kaldı.

Düzce'de serinlemek için girdiği denizde boğulmaktan kıl payı kurtuldu!

Denizin yüzeyinde hareketsiz şekilde genci görenlerin haber vermesi üzerine sahilde güneşlenen tatilciler, gencin yanına gelerek hareketsiz kalan genci denizden çıkarttılar. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat K. ardından çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesine ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Düzce'de serinlemek için girdiği denizde boğulmaktan kıl payı kurtuldu!

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