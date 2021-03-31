Düzce'de sinema salonları yeniden kapatıldı, işitme tarama testleri okullarda yapılacak!
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de alınan yeni kararla birlikte sinema salonları 12 Mayıs 2021 tarihine kadar kapatıldı. Öte yandan salgın nedeniyle ertelenen işitme tarama testlerinin de 1 Nisan'da başlatılacağı duyuruldu.
Risk haritasına göre kırmızı kategoride olan Düzce'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 2 yeni karar alındı.
Karara göre sinema salonları 12 Mayısa kadar kapalı kalacak. Kentte yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle bir süredir yapılamayan işitme tarama çalışmaları da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlatılacak.
Buna göre ilk okul 1. Sınıfta eğitim gören öğrencilere okul çağı işitme tarama testleri 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde okullarda yüz yüze yapılacak.