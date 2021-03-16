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  3. Düzce'de tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla öldürüp intihar etti!

Düzce'de tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla öldürüp intihar etti!

Düzce Akçakoca'da tartıştığı karısını çocuklarının gözlerinin önünde bıçaklayıp öldüren Metin ismindeki kişi, kendi yaşamına da son verdi. 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklar ise polis gözetimine alındı.

Düzce'de tartıştığı eşini ekmek bıçağıyla öldürüp intihar etti!

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yaşayan 50 yaşındaki Metin ve 47 yaşındaki Meliha A. çifti sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

EKMEK BIÇAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Metin A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla, 10 ve 7 yaşlarındaki küçük çocuklarının da gözlerinin önünde eşini ödürdü. 

AYNI BIÇAKLA İNTİHAR ETTİ

Çocukların çığlıklarının ardından evin kapısına gelen mahalleli, kilitli olan kapıyı kırmaya çalıştıkları sırada Metin A., eşini öldürdüğü bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.  Cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLAR POLİS GÖZETİMİNDE

Çocukların polis tarafından gözlem altına alınırken, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.

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