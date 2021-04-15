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  3. Düzce'de zabıta ekipleri tarafından fırıncıların denetimi yapıldı

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından fırıncıların denetimi yapıldı

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iftar sofralarını süsleyen Ramazan pidesine yönelik denetim gerçekleştirerek fırıncıları gramaj ve hijyen konularında uyardı.

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından fırıncıların denetimi yapıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlara yaptığı denetimlerde pidelerin gramları ölçerek, çalışanların sağlık belgelerini inceledi. İş yerlerinin temizliği, kullanılan gıda ürünlerinin son tarihinin geçip geçmediği, gramaj ve pide yapımında kullanılan malzemelerin titizlikle incelediği denetimde, temizlik ve hijyen konusunda eksiklikleri görülen işletme sahipleri uyarıldı. Pidelerin tek tek tartıldığı kontrollerde fırıncılar pidelerin 350 ve 700 gram dışında üretilemeyeceği hususunda uyarıldı. Fiyat listesinin de görünen bir yere asılması gerektiğini hatırlatıldı.

Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla sürdüreceklerini belirtiler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından fırıncıların denetimi yapıldı

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından fırıncıların denetimi yapıldı

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