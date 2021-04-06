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  3. Düzenlenen tarihi eser operasyonunda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen tarihi eser operasyonunda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda deri üzerine yazılmış altın işlemeli iki Tevrat'ın yanı sıra tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve objeler ele geçirildi.

Düzenlenen tarihi eser operasyonunda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve çeşitli objeler ile deri üzerine yazılmış altın işlemeli iki Tevrat ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Düzenlenen operasyonda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda altın işlemeli 2 Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

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