Düzensiz bakım ile ortaya çıkıyor! Diş tartarlarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyin

Tartar diş etrafında oluştuğu taktirde fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı zorlaştırabilir. Bu da dişlerin çürümesine diş etrafında iltihaplanmaya neden olabilir.

Diş etleri ve diş çevresinde oluşan bu sorun kalp hastalıkları ve diğer hastalılara da neden olabilir.

Bu durumdan dolayı oluşabilecek olan rahatsızlıkları kontrol altına almak için bazı küçük ipuçları var;