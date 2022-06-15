Düzensiz bakım ile ortaya çıkıyor! Diş tartarlarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyin
Düzensiz bakım ile ortaya çıkıyor! Diş tartarlarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyin
Ağız bakımı ne kadar düzgün yapılırsa yapılsın, tüketilen gıdalardan ve içeceklerden dolayı dişlerin arasından tartar oluşumuna neden olmakta. Diş taşı olarak da adlandırılan tartar dişlerin üst ve alt kısmında meydana gelir. Diş hekimleri tarafından temizliği yapılan tartarlar için evde uygulanacak olan yöntemler ile azalma sağlanabilir.