  1. FOTO GALERİ
  2. SAĞLIK
  3. Düzensiz bakım ile ortaya çıkıyor! Diş tartarlarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyin

Düzensiz bakım ile ortaya çıkıyor! Diş tartarlarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyin

Ağız bakımı ne kadar düzgün yapılırsa yapılsın, tüketilen gıdalardan ve içeceklerden dolayı dişlerin arasından tartar oluşumuna neden olmakta. Diş taşı olarak da adlandırılan tartar dişlerin üst ve alt kısmında meydana gelir. Diş hekimleri tarafından temizliği yapılan tartarlar için evde uygulanacak olan yöntemler ile azalma sağlanabilir.

Düzensiz bakım ile ortaya çıkıyor! Diş tartarlarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyin 118

Tartar diş etrafında oluştuğu taktirde fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı zorlaştırabilir. Bu da dişlerin çürümesine diş etrafında iltihaplanmaya neden olabilir.

Diş etleri ve diş çevresinde oluşan bu sorun kalp hastalıkları ve diğer hastalılara da neden olabilir.

Bu durumdan dolayı oluşabilecek olan rahatsızlıkları kontrol altına almak için bazı küçük ipuçları var;