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Düzensiz göçmenler çanakkale açıklarında yakalandı

Çanakkale de 204 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında işlemler başlatıldı.

Düzensiz göçmenler çanakkale açıklarında yakalandı

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, düzensiz göçmenleri teknik ve fiziki takibe aldı. Gece yarısı 01.00 sıralarında Kerevizdere koyunda sahilde bekleyen düzensiz göçmenler, 2 adet lastik bot yardımıyla ‘Tuna-1’ isimli balıkçı teknesine aktarıldı.

Daha sonra Çanakkale Boğazı’nda seyreden balıkçı teknesi TCSG-32 ile TCSG-903 botları tarafından durduruldu. Teknede gerekli kontroller yapıldıktan sonra mültecilerin de içerisinde bulunduğu ‘Tuna-1’ isimli balıkçı teknesi Kepez Limanı’na yanaştırıldı.

Düzensiz göçmenler çanakkale açıklarında yakalandı

Kepez Limanı’nda tahliye edilen 1 kadın, 13 çocuk ve 190 erkek olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen tespiti yapıldı. 

Hakkında işlem başlatılan göçmenlerin ‘Tuna-1’ isimli gemiye aktarılmaları saniye saniye kayıt altına alındı.

Termal kameraların da kullanıldığı operasyonda düzensiz göçmenlerin an be an görüntüleri ele geçti. 

 

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