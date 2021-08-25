Düzensiz göçmenler Van'da!

Göçmen kaçakçılığı bu defa Van ilçesinde görüldü. Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifre edilmesi ve göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan aramada 26 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.