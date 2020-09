Dwayne Johnson kimdir? Hollywood yıldızı Dwayne Johnson yeni tip koronavirüs (Covid)' e yakalandığını sosyal medyadan takipçilerine açıkladı. Olayın ardından Dwayne Johnson'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Dwayne Johnson kimdir? Kaç yaşında? Kaç kilo? Boyu kaç? Dwayne Johnson filmleri ve eşi kimdir?

DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

Dwayne Douglas Johnson (d. 2 Mayıs 1972), diğer bilinen adıyla The Rock, ABD’li aktör, yapımcı ve profesyonel güreşçidir.

Johnson çok iyi bir kolej futbolcusuydu. 1991 yılında Miami Üniversitesi ulusal şampiyonluğu takımının bir parçası oldu. Daha sonra, Kanadalı Futbol Ligi’nde Calgary Stampeders için oynamaya başladı, ve 1995 sezonu için 2 ay kesildi. Johnson dedesi, Peter Maivia ve babası Rocky Johnson gibi profesyonel bir güreşçi olmaya karar vermişti, ve 1996-2004 arası Dünya Güreş Federasyonu (WWF) olarak bilinen federasyonda (WWE)’de bir güreşçi olarak ana ün kazandı ve şirket tarihinde ilk üçüncü nesil süperstar oldu. Johnson WWF’ye katıldıktan 2 yıl sonra WWF Şampiyonasını kazandı. Röportajlar ve tanıtımları için şirketin geçmişi içinde en popüler güreşçilerden biri haline geldi.

Johnson’ın WWF / E. toplamda 16 şampiyonluğu vardır. Dokuz WWE Dünya Ağırsıklet Şampiyonluğu (WWF / E Şampiyonası ve WCW / Dünya Ağır Siklet Şampiyonası), iki WWF Intercontinental Şampiyonası ve WWF Bağ Takım Şampiyonluğu bulunmaktadır. Ayrı zamanda altıncı WWF / E Triple Crown Şampiyonu ve Royal Rumble 2000 kazananıdır. 2004 yılında güreşi bıraktı ve aktörlük yaptı. 7 yıl sonra 2011’de WWE’ye geri döndü. The Rock, Wrestlemania 28’de John Cena ile güreşmeyi kabul etti. Ayrıca Survivor Series 2011’de John Cena’nın isteği üzerine John Cena ile takım olup, The Miz ve R-Truth’a karşı güreşmişlerdir.

Johnson’ın otobiyografisi Rock Says – Joe Layden tarafından yazılmış ve 2000 yılında yayınlanmıştır. New York Times Best Seller listesinde bir numarada giriş yaptı ve birkaç hafta listede kaldı. Bir aktör olarak Johnson’un ilk önemli rolü 2002 yılında The Scorpion King oldu. Bu film’den, 5.500.000 $ kazanç elde etti, Johnson bu ilk rolü ile bir aktör olarak en yüksek maaşı aldı. O zamandan beri birçok gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı The Rundown, Be Cool, Walking Tall, Gridiron Gang, The Game Plan, Get Smart, Race to Witch Mountain, Gezegen 51, Tooth Fairy, Doom, Why Did I Get Married Too?, The Other Guys,Gi Joe ,Faster, Aynı zamanda Hızlı ve Öfkeli 5, Hızlı ve Öfkeli 6, Hızlı ve Öfkeli 7filmler’inde de Vin Diesel ve Paul Walker gibi ünlü oyuncularla ile birlikte ve Hızlı ve Öfkeli 8 yer aldı.