Binlerce öğrenci koronavirüs salgını döneminde derslerini uzaktan eğitim şeklinde alıyor. DYK kursları da bu kapsamda bir süredir kapalıydı. Ancak MEB'den DYK kursları hakkında son dakika açıklama geldi. DYK kursları açıldı mı, açılacak mı 2021? DYK kursları devam edecek mi ne zaman başlayacak?

DYK KURSLARI AÇILACAK MI 2021?

MEB, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan DYK'de yüz yüze eğitimin 22 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

DYK KUSLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Koronavirüs aşıları devam ederken kısıtlamaların etkisiyle vaka sayılarında da dikkat çekici azalmalar oldu. MEB tüm okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayabileceği sinyalini vermişti.

DYK kuslarına giden öğrenciler de kendi okulları için yapılacak son dakika açıklamaları bekliyordu. MEB'den DYK kursları için nihayet bir açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı yüz yüze eğitim eğitime geçileceğini duyurdu. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.

FİZİKİ MESAFEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmaları sağlanabilecek.

Kurslardaki iş ve işlemler mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi hususlara titizlikle uyulacak.

DYK KURSLARI NEDİR?

DYK'nın açılımı Destekleme ve Yetiştirme Kursları'dır. DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Fiziki Durumları Uygun, Öğrenci Ve Kursiyer Kapasitesi Olan Resmi Orta Okul, İmam Hatip Orta Okulları, Orta Öğretim Kurumları Ve Halk Eğitim Merkezlerine Bağlı Olarak Açılmaktadır. Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ücretsiz Olarak Verilmektedir.

Kurslarda Devam Zorunludur Ve 1/5’dan Fazla Devamsızlık Yapan Öğrencinin Kaydı Silinir Ve O Eğitim Öğretim Dönemi İçerisinde Bir Daha Kaydı Alınmaz.

DYK KURSLARINA KİMLER GİDEBİLİR?

Kurslara Resmî Ve Özel Örgün Eğitim Kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ve 12 nci Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrenciler İle Ortaöğretimden Mezun Olanlar Katılabilir.