Dylan Dassy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Dassy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Dassy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dylan Dassy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dylan Dassy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Dassy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Dassy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Dassy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Dassy 18 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Dassy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Plus yapmaktadır. Dylan Dassy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylan Dassy'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dylan Dassyboyu ve yaşı kaç

Dylan Dassy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Dassy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Dassy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Dassy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen U18

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U21

1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen

31 Ağustos 2022 yılında Helmond Sport

31 Aralık 2022 yılında KV Mechelen

1 Ocak 2023 yılında Jong KVM

Dylan Dassy kimdir

Dylan Dassy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Dassy şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RC Mechelen (-2009), KV Mechelen (2009-2020)

Dylan Dassy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U17 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dylan Dassy nereli

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