Dylan Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Morgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dylan Morgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dylan Morgan 20 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere,Galler uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dylan Morgan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSF Agency yapmaktadır. Dylan Morgan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Morgan'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dylan Morgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dylan Morgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ağustos 2021 yılında Swansea U21
5 Ağustos 2022 yılında Taunton Town
Dylan Morgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dylan Morgan şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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