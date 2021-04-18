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  3. E-5 karayolunda tehlikeli hareketler! Yolu boş bulan motosikletliler canlarını riske attı

E-5 karayolunda tehlikeli hareketler! Yolu boş bulan motosikletliler canlarını riske attı

E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular. Motosikletlerinin önlerini kaldıran sürücülerin tehlikeleri anları ise kameraya yansıdı.

E-5 karayolunda tehlikeli hareketler! Yolu boş bulan motosikletliler canlarını riske attı

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde E-5 karayolunda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü motosikletleri ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar.

CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

E-5 karayolu Ankara istikametinde seyir eden motosikletlerin birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü. Sürücülerin araçların arasından makas atarak ilerledikleri görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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