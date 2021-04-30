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E-devlet çöktü mü? Alo 199 muafiyet belgesi alma

Tam kapanma sürecinde, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin e-devlet üzerinden muafiyet belgesi almaları gerektiği belirtildi. Ancak yoğunluk nedeniyle sistemde sorunlar yaşanırken vatandaşlar E-devlet çöktü mü? Alo 199 muafiyet belgesi alma konularını araştırıyor.

E-devlet çöktü mü? Alo 199 muafiyet belgesi alma

Yeni tip koronavirüs salgınında, 29 Nisan tarihinde başlatılan ve 17 Mayıs'a dek sürecek olan tam kapanma boyunca, üretimin aksamaması ve vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bazı yer ve kişiler, kısıtlamalardan muaf tutuluyor. Bu kişilerin e-devlet üzerinden aldıkları muafiyet belgelerini yanlarında taşımak zorunda oldukları bilinirken yoğunluk nedeniyle sistemin hata verdiği iddia edildi. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, E-devlet çöktü mü? Alo 199 muafiyet belgesi alma konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

E-devlet çöktü mü? Alo 199 muafiyet belgesi alma

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Vatandaşlardan alınan bilgiye göre, e-devlet üzerinden muafiyet belgesi almak isteyen kişilerin sisteme erişemediği öğrenildi. E-devlet kapısının hata vermesi üzerine Alo 199'u arayan kişilerin ise uzun süre bekletildikten sonra hattan düştükleri öne sürülürken İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, kısıtlamalardan muaf tutulan kişlerin e-devletten alınan belgeyi yanlarında bulundurmaması halinde, haklarında adli/idari ceza uygulanacağı belirtilmişti. 

E-devlet çöktü mü? Alo 199 muafiyet belgesi alma

ALO 199 MUAFİYET BELGESİ ALMA

Sağlık gerekçesiyle izin almak isteyen kişiler, sisteme girdiklerinde farklı hata mesajlarıyla karşılaştıklarını öne sürdü.

E-devlet çöktü mü? Alo 199 muafiyet belgesi alma

Konuya ilişkin açıklama yapan bir vatandaş, Alo 199 hattında uzun süre bekletikldikten sonra hattan alındığını ifade ederek, bir vatandaş, "199 hattı sürekli 'yoğunluk nedeniyle ...' diye başlayan yaklaşık bekleme süremin 10 dakikadan fazla olduğunu ileten mesajla karşılık veriyor. Ve e-devlet sitesine yönlendiriyor. Sabredip 3. kez 'hayır beklemek istiyorum' tuşuna bastığınızda görüşmeyi sonlandırıyor" şeklinde konuştu. Sistem hatasına ilişkin yetkili merciilerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

Sistemde çalışma izni muafiyetiyle ilgili sorunlar çıkınca, karardan 3 Mayıs'a kadar vazgeçildiği duyurulmuştu. 

E-devlet çöktü mü? Alo 199 muafiyet belgesi alma

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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