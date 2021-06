e-karne 2021 giriş: e-karneye nasıl bakılır? meb.gov.tr sorgulama ekranı!

Milyonlarca öğrenci karne notlarını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Karnelerini internet üzerinden indirerek alacak öğrenci ve veliler e-okul sistemine akın etmeye başladı bile. Peki e - okul karne notları 2021 girişi nasıl yapılır? e - Karne nedir, nasıl alınır, ne zaman verilecek? İşte meb.gov.tr sorgulama ekranı...

E - OKUL KARNE NOTLARI 2021 GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden erişebilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de yine e-okuldan ulaşacak.

Sisteme T.C kimlik NO ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabilmektedir.

E-OKUL NOT BİLGİSİ SORGULAMA

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi öğrenmek için menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayınız.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkündür.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

E OKUL SİSTEMİNDE BAŞKA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

e-okul sisteminden öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları yer almaktadır.