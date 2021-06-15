e-YDS 2021/9 İngilizce başvuru kılavuzu: 2021 e-YDS 2021/9 İngilizce başvuruları başladı! ÖSYM, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında 10 Temmuz'da yapılacak olan e-YDS 2021/9 İngilizce başvurularının 15 Haziran itibariyle başladığını duyurdu.

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