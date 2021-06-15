e-YDS 2021/9 İngilizce başvuru kılavuzu: 2021 e-YDS 2021/9 İngilizce başvuruları başladı!
ÖSYM, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında 10 Temmuz'da yapılacak olan e-YDS 2021/9 İngilizce başvurularının 15 Haziran itibariyle başladığını duyurdu.
e-YDS 2021/9 İngilizce sınavı için başvuru sistemi adayların erişimine açıldı. Sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek.
Adaylara sınav süresi olarak 180 dakika tanınacak.
Sınav için başvurular ise 15 Haziran 2021 – 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.
E-YDS ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'den yapılan açıklamada ''e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.'' uyarısında bulunuldu.
ÖSYM HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu sınav başvurularında nasıl kullanılır 2021?
2021 E-YDS KONTENJANI AÇIKLANDI!
Bu yıl e-YDS sınavı için Ankara’da 3800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 kontenjan ayrıldı. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecektir.