e- YÖKDİL sosyal bilimler ve sağlık bilimleri sınavları ne zaman yapılacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1) ve Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler) ) 6 Mayıs Cumartesi günü, Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) ise 7 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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e- YÖKDİL sosyal bilimler ve sağlık bilimleri sınavları ne zaman yapılacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1) ve Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler) 6 Mayıs Cumartesi günü, Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) ise 7 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, 2023-İSG/1 ve e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavının 6 Mayıs Cumartesi, e-YÖKDİL 2023/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri sınavının ise 7 Mayıs Pazar günü yapılacağını duyurdu.

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SINAVDA EMNİYET DAHİL 702 KİŞİ GÖREV ALACAK

Lisansüstü eğitim ve akademik alanda geçerli olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (YÖKDİL) geçen yıl ilk kez elektronik ortamda uygulandığını ve 4 bin 818 adayın katıldığına işaret eden ÖSYM Başkanı Ersoy, "Bu hafta sonu düzenlenecek e-YÖKDİL Sosyal ve Sağlık Bilimleri ise 9 bin 816 adayın katılımıyla yapılacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde İngilizce dilinde gerçekleştirilecek sınavda emniyet dahil 702 kişi görev alacak. 20 Mayıs tarihinde de e-YÖKDİL Fen Bilimleri Sınavını düzenleyeceğiz." bilgisini verdi.

İSG 16 ilde yapılacak

ÖSYM Başkanı Ersoy, ayrıca şunları kaydetti:

"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1) ise 16 ilde, toplam 40 bin 147 adayın katılımıyla yapılacak, sınavda emniyet dahil 5 bin 121 görevli yer alacak. 94 bina ve bin 478 salonda düzenlenecek sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara girecek tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylık diliyorum."

KAYNAK: AA

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