Eagle-Eye Cherry Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

EAGLE-EYE CHERRY KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Mayıs.1971

Eagle-Eye Cherry kaç yaşında : 48

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Müzisyen, Pop Şarkıcısı, Sinema Oyuncusu

Eagle-Eye Cherry doğum yeri : Stockholm, İsveç

EAGLE-EYE CHERRY BİYOGRAFİSİ

İsveç asıllı Amerikalı müzisyen, oyuncu. Gerçek adı Eagle-Eye Lanoo Cherry'dir. Save Tonight isimli single çalışmasıyla tüm dünyada sesini duyurmuş, büyük başarı kazanmıştır. "Falling In Love Again", "Are You Still Having Fun", "Long Way Around" "Feels So Right, "Skull Tattoo" ve "Don't Give Up" müzisyenin en çok bilinen şarkılarındandır.

7 Mayıs 1971'de Stockholm, İsveç'te dünyaya geldi. Ünlü Jazz trompetçisi Don Cherry'nin oğlu ve sonraki yıllarda kendisi gibi müzisyen olacak Neneh Cherry'nin kardeşiydi. Tüm aile, müzisyen babanın yaşam tarzına ayak uydurmaya çalışıyor, tur otobüsleri ve sahnenin ışıltısı Eagle-Eye'ın çocukluğunun en önemli figürleri oluyordu. 12 yaşına geldiğinde New York'a okumaya gönderilen Cherry sanat aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Yetenekliydi ve potansiyelini kullanmak için sabırsızlanıyordu. Davulcu olarak girdiği birkaç grupta performans gösteren müzisyen, aynı zamanda oyunculuk eğitimi alıyordu. Born on the Fourth of July ve The Doors gibi önemli filmlerde rol alan Cherry'nin asıl yapmak istediği şey müzikti. Bu amaçla, 1996yılında İsveç’e geri döndü ve ilk solo albümünün çalışmalarına start verdi.

Albüm Desireless adını taşıyordu. Farklı soundlarla zenginleşen bir çalışma olmuştu ve uluslararası bir başarı kazanması uzun sürmeyecekti. Save Tonight ilk single'dı ve klibinin dönmesiyle birlikte tüm dünyanın ilgisini çekti. Ayrıca Permanent Tears ve When Mermaids Cry da single olarak yayınlanan şarkılardandı ve albüm ilk olmasına rağmen Cherry'nin müzikal anlamdaki olgunluğunu ifade ediyordu. Gördüğü ilgiyle paralel olarak müzisyen ikibuçuk yıl sürecek olan uzun bir turneye çıktı.

Çok geçmeden ikinci stüdyo albümü için hazırlıklara başlayan Cherry, prodüktör Rick Rubin'le bir araya geldi. İkinci albümü “Living In The Present Future”, Grammy ödüllü sanatçı Santana’yı da ağırlıyordu ve 2000 yılında müzik marketlerdeki yerini aldı. Ardından yine uzun bir tanıtım programına başlayan müzisyen, turne sırasında şarkılar yazmaya devam etti. Çok geçmeden Present/Future'ı yayınladı ve bu dönemde New York'ta bulunuyordu. 11 Eylülsaldırısından oldukça etkilenmişti ve bu olay dünyaya bakışını değiştrmişti. Zira daha önce şarkılarında kişisel hikayelere yer veren sanatçı, bu kez farklı bir perspektifle üretmeye başlamıştı. Bunun için albüm çalışmalarına ara verdi ve uzunca bir süreden sonra 2003 yılında “Sub Rosa” albümüyle hayranlarına yeniden merhaba dedi. Cherry'nin Al Stone, John Kurzweg, Tim Simenon ve Cameron McVey’le gibi önemli isimlerle birlikte hazırladığı “Sub Rosa”, müzik eleştirmenlerinden oldukça iyi yorumlar aldı ve zengin bir albüm olarak değerlendirildi.

Eagle-Eye Cherry halen 2006’da yayınladığı ve konser kayıtlarıundan oluşan “Live and Kicking” adlı albümünden sonra çıkış tarihini 2008 olarak açıkladığı yeni albümü için çalışmalarına devam etmektedir.