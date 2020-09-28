EBA giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle öğrenci ve veliler EBA'ya girerken aksaklıklar yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta Eğitim Bilişim Ağı (EBA) GİRİŞ sayfasına yurt dışı kaynaklı siber saldırılar yapıldığını açıklamıştı. Bakan Selçuk, dün EBA'ya girilememesi üzerine yeniden bir açıklama yapmış ve sistem güncellemesinin yapıldığı saat 18:00'de çalışmanın biteceği duyurmuştu. Öğrenci veliler bugün de sisteme giriş yapamaması üzerine EBA neden açılmıyor ? EBA çöktü mü ? soruları en çok ilgi gören konular arasında yer aldı.

EBA NEDEN AÇILMIYOR? EBA ÇÖKTÜ MÜ?

EBA yoğunluk nedeniyle ara ara hata verebiliyor ancak herhangi bir çökme sorunu görünmemektedir. Sisteme giriş yapamayanlar yeniden giriş yapmayı denemesi halinde bir sorunla karşılaşmayacaklardır. Konuya ilişkin bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadı.

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

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