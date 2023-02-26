Ebenezer Mamatah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Mamatah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Mamatah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebenezer Mamatah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebenezer Mamatah 7 Kasım 2001 tarihinde Ada şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebenezer Mamatah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Ebenezer Mamatah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ebenezer Mamatah'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebenezer Mamatah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebenezer Mamatah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebenezer Mamatah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebenezer Mamatah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2022 yılında FC Ashdod

Ebenezer Mamatah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebenezer Mamatah şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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