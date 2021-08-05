Ebeveynler dikkat! İnternetten öğrendiği kolonya yakma videosunu evde denedi! İkizi alevler içinde kaldı

Kars'ta medyana gelen olayda Aysel-Çetin B. çiftinin 10 yaşındaki ikiz çocukları Baran ve Berat internet üzerinden gördükleri videoyu evde denemeye karar verdi. Birbirlerinin üzerine kolonya döken ikizlerden Baran'ın çakmağı çakmasıyla birlikte kardeşi Berat’ın elbiseleri tutuştu. Olay esnasında bahçede bulunan anne, çocukların çığlıklarını duyunca eve koştu ve yanan çocuğunu söndürdü ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen ambulansla birlikte Kars Devlet Hastanesi'ne götürülen Berat B.’nin sağ kolu ve göğsünde, ikici-üçüncü derecede yanıklar oluştuğu ifade edildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk., Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Hala tedavisi süren oğlunun yanında refakatçi olarak kalan babası Çetin B., ailelere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

"EVDE KİMSE YOKTU"

Baba Çetin B. "Evde kimse yoktu. İkiziyle birlikte internetten izledikleri videoları denemişler. Birbirlerine kolonya döküp çakmağı çakmışlar. O anda Berat'ın tişörtü alev alınca vücudu yanmış. Oğlumun tedavisi sürüyor. Sosyal medyadaki videoda birisi eline kolonya döktükten sonra çakmakla yakıyordu. Kendi aralarında deneyince zararı tabi ki kendilerine oldu" dedi.

"ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR"

Çetin B. "Vücudunun göğüs ve kol kısmında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Ailelerin daha temkinli olmaları gerekiyor. Bu tip şeyleri maalesef sosyal medyada öğreniyorlar. Çocukların aile gözetimi olmadan internete girmemeleri gerekiyor. Kars'ta beş gün tedavi gördü burada da 6 gündür tedavi altında. Bir hafta daha burada kalacağımızı söylüyorlar. Bu tür kötü olayların kimse başına gelmesini istemem. Çok dikkatli olsunlar" açıklamalarında bulundu.