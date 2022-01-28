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Ebrar Karakurt'tan kötü haber! Milli voleybolcu ikinci kez koronavirüse yakalandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt ikinci kez Covid-19'a yakalandı. Milli futbolcu bu haberi takipçilerine yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Ebrar Karakurt'tan kötü haber! Milli voleybolcu ikinci kez koronavirüse yakalandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın etkili oyuncularından olan ve voleybol dışında da zaman zaman gündemde yer edinen Ebrar Karakurt, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti.

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu, tatil günlerini geçirmek adına kısa süreliğine Türkiye'ye gelmişti.

EVE DÖNME VAKTİ

Takipçilerine haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ebrar Karakurt, , "Antrenman yapmaya gelip ikinci kez corona pozitif olduğumu öğrenmişimdir. Şimdi eve dönme vakti" ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt'tan kötü haber! Milli voleybolcu ikinci kez koronavirüse yakalandı!

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt (d. 17 Ocak 2000, Balıkesir), Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1,96 metredir. 2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur.

Ebrar Karakurt'tan kötü haber! Milli voleybolcu ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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