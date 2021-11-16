Ebrar Karakurt'tan şaşırtan 'Dayak' paylaşımı! Ünlü voleybolcunun paylaştığı video dikkatleri üzerine çekti!

İtalya'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, 2021 yılının en çok adından söz ettiren kadın voleybolcularından oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Karakurt, ensesine vurulduğu anı paylaşarak 'Nasıl dayak yiyorum. Oynat bakalım' notunu düştü.

FOTOĞRAFI SİLMİŞTİ

Karakurt, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Karakurt'un sevgilisi İmge ile paylaştığı poz günlerce tartışma konusu olmuştu, genç voleybolcu İtalya pozunu silmek zorunda kalmıştı.

2021'in Mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, 2 yıllık sözleşme imzaladı.