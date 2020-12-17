Ebru Polat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yalvarıyoruz, çıksın artık!

Türkiye’de hayvanseverler hayvan hakları yasasının çıkması için yıllardır mücadele veriyor. Son bir yılda hayvanlara karşı işlenen suçlarda artış görüldü. Neredeyse her gün sosyal medyada hayvan hakları yasasının gelmesi için kampanyalar düzenleniyor. Bir çok ünlü isim hayvanlara karşı yapılan suçlara seslerini çıkarıyor. Son olarak şarkıcı ve iş insanı Ebru Polat, çektiği bir video ile devlet büyüklerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek hayvan hakları yasasının çıkarılması için yardım istedi.

''GEREKİRSE YALVARIYORUZ''

Polat Instagram hesabından yayınladığı videoda "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz... Sizlerin hayvanlara karşı ne kadar merhametli olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Yasa çıkmadığı için sizlere serzeniş yerine çok rica ediyoruz gerekirse yalvarıyoruz. Hayvanlar kanunda mal olarak geçiyor onlar mal değil onlar canlı ve Allah'ın sessiz kulları...

''BU YASA ÇIKSIN ARTIK''

Dinimiz bize onların Allah'ın sessiz kulları olduğumuzu söylüyor ise biz dinimizi dinlemek ve uymak zorundayız. Cani insanlar bu yasalardan dolayı büyük cesaret alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz lütfen sizden rica ediyoruz bu yasa çıksın artık. Sürekli hayvanları yakıyorlar, işkence ediyorlar" ifadelerini kullandı.