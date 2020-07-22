Ebru Polat 'Pınar Gültekin' paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!

Muğla'da Eski sevgilisi tarafından acımasızca katledilen Pınar Gültekin herkesi yada boğdu. Kan donduran cinayetle ilgili ünlüler dünyasından da tepkiler gecikmedi. Ebru Polat da tepkisini gösteren ünlülerden biriydi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da etiketleyen Polat, “Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan sizin kadınlarımıza olan merhametinizi, vicdanınızı hepimiz biliyoruz, sizden başka şikayet edebilecek, sığınabilecek kimsemiz yok. Kadın şiddetini yapanlara idam cezası istiyoruz. Bir avukat olarak; idamın insan haklarına aykırı bir durum olduğunu biliyorum ama bunu yapanlar zaten insan değil o yüzden bunu istiyorum. Kadınlarımızı kurtarın LÜTFEN” ifadelerini kullanarak tepkisini belirtti.

İşte o paylaşımı;

"SESİMİZİ DUYUN"

Yaptığı açıklamasında sesimizi duyun çağrısı yapan Polat, sözlerine şöyle devam etti: “Biz artık bu şiddetten çok yorulduk. Her şiddet gören hemcinsimde canımdan can gitmeye başladı…. Sesimizi duyun…. Şu anda kim bilir kaç işkence gören kadın var… Onların adına sesimizi duyun.”

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de doğdu. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak çalıştı.

Müzik dünyasına girişi ise 2007 yılında oldu. İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz’dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.

2008 YILINDA BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan “Çok Geç”'i çıkardı. Albümün ismiyle aynı olan “Çok Geç” şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında “Kalp Ayazı” albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu’nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat’ın sözü ve müziği kendine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı da yer aldı.

2011’de “Dinle 2011” albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu’nun “Haydi Git” şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde “Mutlu Ol Yeter” ve “Artık Sevmeyeceğim” şarkılarının cover’larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde “Olanlar Oldu” single’ını sundu. 2012’de “Kaçın Kurasıyım” EP’sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel’in müziğini Mehmet Erbil Savaş’ın yaptığı “Hani Dünya Tatlısı” şarkısını tekrar yorumladı.