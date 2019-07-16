Ebru Polat'ın bikinili fotoğrafı | Ebru Polat'ın bikinili paylaşımı

Ebru Polat'ın bikinili fotoğrafı! Bu paylaşım sosyal medyayı salladı. Ünlü Şarkıcı Ebru Polat Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaşıp ünlü isimlere video çekip paylaşım yapma çağrısında bulunarak meydan okudu. Şarkıcının paylaşımı internet üzerinde araştırılmaya başlandı. İşte Ebru Polat'ın bikinili fotoğrafı!

EBRU POLAT'IN BİKİNİLİ FOTOĞRAFI!

Instagram hesabından bikinili videosunu paylaşan şarkıcı Ebru Polat, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Paylaşımının altına da "Keşke bikinili fotoğraf atanlar benim gibi video da atabilseler. Shop yok, filtre yok; tamamen canlı.” notunu düşen şarkıcı, isim vermeden birçok ünlü isme gönderme yaptı.