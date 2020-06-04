Ebru Polat'tan anlamlı uyarı: '' Kocalarınızı elinizden alırlar''

Ebru Polat sosyal medya hesabından olay yaratan bir paylaşım daha yaptı. Cesur fotoğraflarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Ebru Polat son paylaşımında yaptığı açıklama takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

''YILANLAR UZAKTA DEĞİLLER''

Ebru Polat Instagram hesabından paylaştığı videoda takipçilerini uyardı.Polat, "Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın arkadaşlar. Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar. Bilginiz olsun. Yaşanmıyor mu böyle örnekler; yaşanıyor. Evinize alıp yedirip içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller. Yılanlar hep yakınlarınızda. Siz gerekirse duvarla konuşun ama sırrınızı kimseye açmayın. Dost diye eve aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alır. Yılanlar uzakta değiller, hep yakınlarınızda. Affetmek Allah'a mahsustur. Size yanlış yapıldığında sakın affetmeyin" dedi.

Takipçilerinin dikkatini çeken bu paylaşımda Ebru Polat'ın kime gönderme yaptığı da merak konusu oldu. Paylaşıma bir çok ünlü isimde destekleyici yorumlarda bulundu.

EBRU POLAT KİMDİR?

Şarkıcı Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanıştı ve ilerleyen zamanda hukuk okumaya karar verdi. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde master yaptı.